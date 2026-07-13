Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrecher entwenden Musikboxen aus Dorfgemeinschaftshaus und Sportlerheim: Zeugen in Bad Sooden-Allendorf gesucht

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Einbrecher haben in der Nacht auf den gestrigen Sonntag gleich zweimal im Bad Sooden-Allendorfer Stadtteil Oberrieden zugeschlagen und sind in das Dorfgemeinschaftshaus sowie ein Sportlerheim eingedrungen. Möglicherweise gehen beide Taten auf das Konto derselben bislang unbekannten Täter, die mit zwei entwendeten Musikboxen in unbekannte Richtung flüchteten und einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hinterließen.

Wie die am Tatort zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, waren sie gegen 8:45 Uhr zu dem in der Jahnstraße gelegenen Dorfgemeinschaftshaus gerufen worden. Dort hatten die Täter zwischen 18 Uhr und 8 Uhr gewaltsam die Eingangstür geöffnet und in der Folge die Räumlichkeiten durchsucht, bis sie auf zwei hochwertige Musikboxen im Wert von mehreren hundert Euro stießen und diese entwendeten. Kurz darauf wurde die Polizei dann zum Sportplatz Oberrieden in der Raiffeisenstraße gerufen, wo sich die Täter in der Nacht durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu dem dortigen Sportlerheim verschafft hatten. Dieses durchsuchten sie ebenso wie zwei angrenzende Lagerräume, bei denen sie die Türen aufgebrochen hatten. Letztlich ergriffen die Einbrecher jedoch ohne Beute die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Eschwege bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Oberrieden beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 05651-9250 zu melden.

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