Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (11.06.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus der Handtasche einer 54-Jährigen in der Stenglinstraße. Die Handtasche befand sich in einem unversperrten Büroraum. Trotz einer Kartensperrung kam es zwischenzeitlich zu zwei Geldabhebungen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und weiteren Delikten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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