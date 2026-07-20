Polizei Eschwege

POL-ESW: Heuballen und Jägerhochsitz in Neu-Eichenberg in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Neu-Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis):

Am gestrigen Sonntagmorgen wurde die Polizei und die Feuerwehr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Feld in Neu-Eichenberg gerufen, wo mehrere Heuballen und ein Jägerhochsitz brannten. Durch die Feuerwehr, welche gegen 06:00 Uhr gerufen wurde, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Wie die eingesetzte Streife der Polizeistation Witzenhausen berichtet, wurden 12 Rundballen sowie der Ansitz zerstört. Der Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Eine Fahndung nach möglichen Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die unbekannten Täter. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizeistation Witzenhausen unter 05542-93040 zu melden.

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