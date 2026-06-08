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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmengebäude - Bargeld entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Maybachstraße;

Tatzeit: zwischen 05.06.2025, 17.00 Uhr und 07.06.2026, 12.40 Uhr;

In ein Firmengebäude eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Maybachstraße in Gronau zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen, indem sie ein Fenster beschädigten. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und verschiedene Büroräume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens steht noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maybachstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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