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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Holzzaun beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße;

Tatzeit: 06.06.2026, zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr;

Einen Holzzaun beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr. Durch das Zerstören einzelner Holzlatten verursachten die Unbekannten Sachschaden an dem Zaun. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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