POL-BOR: Gronau - Holzzaun beschädigt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Vereinsstraße;
Tatzeit: 06.06.2026, zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr;
Einen Holzzaun beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr. Durch das Zerstören einzelner Holzlatten verursachten die Unbekannten Sachschaden an dem Zaun. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)
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