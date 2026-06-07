POL-BOR: Gronau - Holzzaun beschädigt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Brinker Esch; Tatzeit: zwischen 05.06.2026, 23.00 Uhr und 06.06.2026, 02.00 Uhr; Gewaltsam in eine Lagerhalle eingebrochen sind mehrere Unbekannte in Ahaus. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag am Brinker Esch. Die Täter beschädigten das Rolltor der Halle, indem sie mit einem Fahrzeug dagegen fuhren. Aus dem Innern entwendeten sie Baumaterialien aus Schwermetall. Der Schaden wird ...

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