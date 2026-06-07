Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte entwenden Metalle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Brinker Esch;

Tatzeit: zwischen 05.06.2026, 23.00 Uhr und 06.06.2026, 02.00 Uhr;

Gewaltsam in eine Lagerhalle eingebrochen sind mehrere Unbekannte in Ahaus. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag am Brinker Esch. Die Täter beschädigten das Rolltor der Halle, indem sie mit einem Fahrzeug dagegen fuhren. Aus dem Innern entwendeten sie Baumaterialien aus Schwermetall. Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Brinker Esch machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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