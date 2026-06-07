POL-BOR: Bocholt - Mutwillig Auto zerkratzt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Bruktererstraße;
Tatzeit: zwischen 05.06.2026, 18.00 Uhr und 06.06.2026, 07.30 Uhr;
Einen grünen BYD mutwillig zerkratzt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Wagen parkte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einer Grundstückseinfahrt an der Bruktererstraße. In diesem Zeitraum beschädigten die Tatverdächtigen den Wagen erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell