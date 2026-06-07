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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr K35
K33

Stadtlohn (ots)

Am Kreisverkehr der K35 / K33 in Stadtlohn ist es zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Personenkraftwagens gekommen. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind im Einsatz.

Die Unfallaufnahme wird noch mehrere Stunden andauern. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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