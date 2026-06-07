Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr K35

K33

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, K33 / K35;

Unfallzeit: 06.06.2026, 23.30 Uhr;

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 49-jährige Mann mit seinem Pkw auf der K33 in Richtung Stadtlohn. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er auf dem Kreisverkehr an der K35 gegen einen Baum. Durch die Kollision erlitt der Mann aus Legden so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich am Kreisverkehr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

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