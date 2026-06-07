POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter beschmiert Stromkästen
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Burgstraße;
Tatzeit: 06.06.2026, 17.15 Uhr;
Zwei Stromkästen mit Farbe beschmiert hat ein bislang unbekannter Täter in Raesfeld. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 17.15 Uhr. Eine Zeugin beobachtete den Mann an der Burgstraße, als dieser die Kästen beschädigte. Sie kann den Mann wie folgt beschreiben: zwischen 18 und 22 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen grauen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans und schwarze Sneaker. Weitere Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
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