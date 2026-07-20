Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte Täter stehlen Steuerungstechnik aus Traktor: Zeugen in Sontra gesucht

Eschwege (ots)

Sontra (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Diebe haben am Wochenende in Sontra-Krauthausen zugeschlagen, indem sie die Steuerungstechnik aus einem Traktor ausbauten und stahlen. Wie die aufnehmende Streife der Polizeistation Sontra berichtet, hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Samstagabend, 21:45 Uhr, und Sonntagmorgen, 7:45 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter begaben sich offenbar zielgerichtet zu dem Traktor der Marke John Deere, der auf dem Hof eines Landwirtschaftsbetriebs in der Ulfetalstraße abgestellt war. Nachdem sie gewaltsam ins Fahrzeuginnere eingestiegen waren, entwendeten sie die beiden Bildschirme aus dem Innenraum sowie die Steuerungstechnik vom Dach. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute, deren Wert sich auf rund 15.000 Euro beläuft, in unbekannte Richtung.

Die Kripo Eschwege sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben. Hinweise werden unter Tel. 05651-9250 entgegengenommen.

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