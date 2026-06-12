Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl von Baustelle im Süden der Stadt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von schwerem Diebstahl von einer Baustelle im Stadtsüden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 11. Juni, 17.15 Uhr, und dem heutigen Freitag, 12. Juni, 6 Uhr, Zutritt auf das Baustellengelände im Kreuzungsbereich Am Lunedeich/Seeborg. Dort öffneten sie unter anderem auf noch unklare Weise mehrere Container und stahlen aus diesen hochwertiges Werkzeug. Zudem wurde vom Baustellengelände auch ein Verteilerkasten entwendet. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

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