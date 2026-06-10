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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einsatz von Feuerwehr, BEG und Polizei - Entenküken aus Kanal gerettet

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven, die Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) sowie die Polizei Bremerhaven waren am heutigen Mittwochmittag, 10. Juni, gemeinsam bei einer Tierrettung im Stadtteil Mitte im Einsatz.

Passanten hatten der Feuerwehr Entenküken gemeldet, die in der Bürgermeister-Smidt-Straße Höhe Martin-Donandt-Platz in einen Gullyschacht gefallen waren und sich nicht mehr befreien konnten. Die Entenmutter wartete mit dem Rest der Familie am Fahrbahnrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr waren die Küken aber bereits in den Gängen der Kanalisation verschwunden. Erst mit Hilfe der BEG und einer Kanalkamera konnten die Feuerwehrkräfte in einem 1,5-stündigen Einsatz die Küken unter Verkehrsabsicherung durch die Polizei retten. Die nun wiedervereinte Familie setzte jetzt ihren Weg zum Wasser gemeinsam fort. Nach kurzzeitigen Sperrungen der Fahrbahnen der Bürgermeister-Smidt-Straße und der Barkhausenstraße durch die Polizei erreichte die siebenköpfige Familie sicher das Hafenbecken des Neuen Hafens.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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