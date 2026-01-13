PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Polizei sucht Flüchtigen nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagnachmittag (12.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Eisern gekommen.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 16 Uhr über die Rensbachstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 kam ihm ein PKW entgegen. Dieser touchierte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 20-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend ungeachtet dessen fort.

Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Auto um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

