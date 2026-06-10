PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendlicher Ladendieb randaliert

Bremerhaven (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher musste am Montagvormittag, 9. Juni, in Bremerhaven-Lehe von mehreren Mitarbeitern eines Supermarktes festgehalten werden, nachdem er bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt worden war.

Gegen 10.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv über die Überwachungskameras des Marktes an der Hafenstraße einen Jugendlichen, der eine Packung Sushi unter seinem Pullover versteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach den 16-Jährigen daraufhin an und bat ihn in ein Büro. Dort begann der Jugendliche zu randalieren, trat und schlug um sich. Mehrere Mitarbeiter hielten ihn deshalb bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei fest.

Auch gegenüber den Polizeikräften zeigte sich der Jugendliche weiterhin aggressiv und renitent. Für den Transport zum Polizeirevier mussten ihm deshalb Handfesseln angelegt werden. Zudem beleidigte er fortwährend die Einsatzkräfte.

Nachdem die Identität des Jugendlichen auf dem Revier festgestellt worden war, informierten die Beamten seine Mutter über den Vorfall. Diese holte ihren Sohn anschließend von der Wache ab.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 14:53

    POL-Bremerhaven: Auseinandersetzung im Bürgerpark: Polizei sucht wichtigen Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nach Erkenntnissen der Polizei am späten Sonntagabend, 7. Juni, im Eingangsbereich des Bürgerparks in Bremerhaven-Geestemünde. Ungefähr zwischen 22.00 und 22.30 Uhr gab es den Konflikt, bei dem ein 42-Jähriger von bislang unbekannten Tätern schwer verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:30

    POL-Bremerhaven: Polizei schlichtet Streitigkeiten nach Jugendfußballspiel

    Bremerhaven (ots) - Ein Fußballspiel zwischen zwei Jugendmannschaften hat am Sonntagnachmittag, 7. Juni, gegen 17 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Honholdstraße in Bremerhaven-Lehe geführt. Im Verlauf der Begegnung waren gegen jeweils einen Spieler beider Teams Platzverweise ausgesprochen worden. Die vom Platz gestellten Jugendlichen hielten sich daraufhin am ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:56

    POL-Bremerhaven: Unfall mit Streifenwagen - Drei Verletzte

    Bremerhaven (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Bremerhaven wurden am gestrigen späten Sonntagnachmittag, 7. Juni, zu einem schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens der Polizei nach Leherheide alarmiert. Der Leitstelle der Polizei wurde gegen 17.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Straße/Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren