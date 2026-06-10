Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendlicher Ladendieb randaliert

Bremerhaven (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher musste am Montagvormittag, 9. Juni, in Bremerhaven-Lehe von mehreren Mitarbeitern eines Supermarktes festgehalten werden, nachdem er bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt worden war.

Gegen 10.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv über die Überwachungskameras des Marktes an der Hafenstraße einen Jugendlichen, der eine Packung Sushi unter seinem Pullover versteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach den 16-Jährigen daraufhin an und bat ihn in ein Büro. Dort begann der Jugendliche zu randalieren, trat und schlug um sich. Mehrere Mitarbeiter hielten ihn deshalb bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei fest.

Auch gegenüber den Polizeikräften zeigte sich der Jugendliche weiterhin aggressiv und renitent. Für den Transport zum Polizeirevier mussten ihm deshalb Handfesseln angelegt werden. Zudem beleidigte er fortwährend die Einsatzkräfte.

Nachdem die Identität des Jugendlichen auf dem Revier festgestellt worden war, informierten die Beamten seine Mutter über den Vorfall. Diese holte ihren Sohn anschließend von der Wache ab.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

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