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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei schlichtet Streitigkeiten nach Jugendfußballspiel

Bremerhaven (ots)

Ein Fußballspiel zwischen zwei Jugendmannschaften hat am Sonntagnachmittag, 7. Juni, gegen 17 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Honholdstraße in Bremerhaven-Lehe geführt. Im Verlauf der Begegnung waren gegen jeweils einen Spieler beider Teams Platzverweise ausgesprochen worden. Die vom Platz gestellten Jugendlichen hielten sich daraufhin am Spielfeldrand auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Vater des einen auf den Jugendlichen der gegnerischen Mannschaft losgehen. Anwesende konnten dies verhindern und die Situation zunächst beruhigen. Zur Klärung des Sachverhalts und zur Beruhigung der Gemüter wurde die Polizei Bremerhaven über den Notruf alarmiert. Eine erste Streifenwagenbesatzung begab sich daraufhin zum Sportplatz. Mit dem Schlusspfiff nahmen die gegenseitigen Provokationen zwischen den Beteiligten jedoch erneut zu, sodass weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Den Polizeibeamten gelang es, die Situation zu deeskalieren und die beteiligten Personen zu trennen. Letztlich verließen die gegnerischen Mannschaften den Sportplatz ohne weitere Zwischenfälle. Zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es nicht. Die Polizei Bremerhaven ermittelt gegen den Vater eines Spielers wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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