Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit Streifenwagen - Drei Verletzte

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Bremerhaven wurden am gestrigen späten Sonntagnachmittag, 7. Juni, zu einem schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens der Polizei nach Leherheide alarmiert.

Der Leitstelle der Polizei wurde gegen 17.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Straße/Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Am Einsatzort leisteten Unfallzeugen sowie die eingetroffenen Polizeibeamten Erste Hilfe. Der unfallbeteiligte Streifenwagen sowie ein VW Golf waren stark deformiert. Der Fahrer des VW Golf wurde durch die Feuerwehr Bremerhaven, die mit insgesamt 16 Einsatzkräften und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet und schwer verletzt mittels Rettungswagen in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Auch der schwer verletzte Fahrer des Polizeifahrzeugs sowie der Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr in Bremerhavener Krankenhäuser gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Streifenwagen der Polizei Bremerhaven mit Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Hans-Böckler-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Kurt-Schumacher-Straße kam es dann zur folgenschweren Kollision mit einem querenden VW Golf. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei den gesamten Kreuzungsbereich. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang sowie die Ursache.

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