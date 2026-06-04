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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Ein Pedelec-Fahrer wurde am Mittwochabend, 4. Juni, bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 48-Jährige gegen 21.45 Uhr auf der Cherbourger Straße in westlicher Richtung unterwegs. Gleichzeitig beabsichtigte eine 61-jährige Autofahrerin, aus der Dr. Franz-Mertens-Straße kommend nach rechts in die Cherbourger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Der 48-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto sowie am Pedelec entstanden leichte Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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