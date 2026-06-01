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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 14-jähriger Motorroller-Fahrer am gestrigen Sonntag, 31. Mai, gegen 18.50 Uhr, in Bremerhaven und Schiffdorf.

Während ihrer Streifenfahrt bemerkten Einsatzkräfte einen Motorroller ohne Versicherungskennzeichen, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Postbrookstraße entlangfuhr. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren und nahmen die Verfolgung auf.

Der 14-Jährige ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit ins Gebiet der Gemeinde Schiffdorf. Beim Abbiegen von der Schleusenstraße in die Bohlenstraße verlor der Jugendliche in der Kurve die Kontrolle über den Roller und stürzte. Er versuchte zwar, die Fahrt fortzusetzen, wurde jedoch von den Einsatzkräften gestoppt und vorläufig festgenommen. Offensichtliche Verletzungen wurden nicht festgestellt.

Der Junge musste mit auf das Revier, wo er von seinem Vater abgeholt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge besitzt der 14-Jährige keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Zudem war das Kennzeichen des Rollers abmontiert. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug für eine technische Untersuchung, da der Fahrer mit rund 70 bis 80 km/h unterwegs war. Es laufen Ermittlungen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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