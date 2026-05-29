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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnungsdurchsuchung: Fahnder finden Betäubungsmittel, Hehlerware und Personen mit offenen Haftbefehlen

Bremerhaven (ots)

Erfolgreicher Einsatz für die Drogenfahnder der Polizei Bremerhaven: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bremerhaven-Geestemünde haben die Kriminalbeamten diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und dabei auch noch per Haftbefehl gesuchte Straftäter festgenommen.

Der Einsatz fand Ende vergangener Woche statt. Hintergrund war ein Verfahren gegen einen mutmaßlichen Drogendealer. Als die Fahnder schlagartig die Wohnung betraten, waren hier gerade mehrere Personen dabei, harte Drogen zu konsumieren. Eine Person versuchte zunächst, sich vor den Polizeibeamten zu verstecken, wurde aber kurz darauf ebenfalls festgesetzt. Bei dem Mann fanden die Polizisten diverse Drogen wie Kokain, Heroin und Ecstasy.

Mehrere Personen hatten offene Haftbefehle. Sie wurden von Unterstützungskräften der Schutzpolizei der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Auch der Hauptbeschuldigte kam aufgrund eines offenen Haftbefehls hinter Gitter.

In der Wohnung fanden die Drogenfahnder umfangreiches Beweismaterial. Hierzu gehörten neben Betäubungsmitteln unter anderem auch ein Einhandmesser und Mobiltelefone, die beschlagnahmt wurden. Ebenfalls fanden die Ermittler zwei entwendete E-Scooter und ein hochwertiges E-Bike auf - mutmaßlich Hehlerware.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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