Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht nach Raub in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Zu einem Raub aus einer Wohnung kam es am Mittwoch, 27. Mai, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 14 Uhr über eine offenstehende Glastür Zutritt zu einer Wohnung eines Pflegezentrums an der Hartwigstraße.

In der Wohnung traf der Täter auf eine Bewohnerin und durchwühlte eine Schublade. Als er nicht fündig wurde, entriss er der älteren Dame gewaltsam einen Ring vom Finger und verließ die Wohnung auf demselben Weg über die Straße Vierhöfen.

Der Täter wird als männlich und etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er soll kurze braune Haare gehabt haben, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit einer Jeans.

Die Polizei Bremerhaven bittet Zeugen, die im Bereich Hartwigstraße / Vierhöfen verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0471 953-4444 zu melden.

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