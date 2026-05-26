Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisster 81-Jähriger aus Bremerhaven-Mitte wohlbehalten gefunden

Bremerhaven (ots)

Gute Nachrichten zum späten Dienstagabend: Der seit heute Nachmittag vermisste 81-Jährige aus Bremerhaven-Mitte wurde wohlbehalten gefunden.

Die Fahndung ist beendet, alle Suchaufrufe zurückgenommen. Wir bitten darum, das Bild und die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten.

Danke an alle, die geholfen haben!

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