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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisster 81-Jähriger aus Bremerhaven-Mitte wohlbehalten gefunden

Bremerhaven (ots)

Gute Nachrichten zum späten Dienstagabend: Der seit heute Nachmittag vermisste 81-Jährige aus Bremerhaven-Mitte wurde wohlbehalten gefunden.

Die Fahndung ist beendet, alle Suchaufrufe zurückgenommen. Wir bitten darum, das Bild und die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten.

Danke an alle, die geholfen haben!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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