POL-Bremerhaven: Verfassungswidriges Symbol an Haustür geschmiert
Bremerhaven (ots)
Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag, 21. Mai, ein verfassungswidriges Symbol an einer Haustür in Bremerhaven-Lehe hinterlassen. Das aufgemalte Symbol hatte in etwa die Größe einer Postkarte. Die Tat ereignete sich mutmaßlich zwischen 9.40 und 10.05 Uhr im Bereich der südlichen Fritz-Reuter-Straße. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0471/953-4444 entgegen.
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