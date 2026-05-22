POL-Bremerhaven: Verfassungswidriges Symbol an Haustür geschmiert

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am Mittwoch, 20. Mai, zu einem mutmaßlichen Umweltdelikt in Bremerhaven-Wulsdorf gerufen. Nach ersten Erkenntnissen entsorgten bislang unbekannte Täter vier Kanister, zum Teil noch mit Flüssigkeit gefüllt, hinter einem Verbrauchermarkt an der Weserstraße. Ein Teil der Flüssigkeit wurde in einen Sickerschacht für Regenwasser gekippt. Auf einem Privatgelände wurde ...

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