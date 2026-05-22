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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verfassungswidriges Symbol an Haustür geschmiert

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag, 21. Mai, ein verfassungswidriges Symbol an einer Haustür in Bremerhaven-Lehe hinterlassen. Das aufgemalte Symbol hatte in etwa die Größe einer Postkarte. Die Tat ereignete sich mutmaßlich zwischen 9.40 und 10.05 Uhr im Bereich der südlichen Fritz-Reuter-Straße. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0471/953-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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