Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bewaffneter 27-Jähriger bedroht Supermarkt-Kunden mit aggressivem Hund - Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Dienstagabend, 19. Mai, einen bewaffneten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen schweren Raub begangen zu haben. Zudem leistete der Mann Widerstand gegen die Polizeibeamten und führte einen aggressiven Hund bei sich, den er zuvor augenscheinlich auf einen Passanten gehetzt hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 27-Jährige mit seinem Hund gegen 20.30 Uhr im Eingangsbereich eines Supermarktes an der Schiffdorfer Chaussee aufgehalten. Bei dem Tier handelt es sich um einen großen Hirtenhund der Kangal-Rasse. Als ein Kunde nach dem Einkauf den Laden verließ, um die Waren in seinem Auto zu verstauen, brachte der 27-Jährige seinen Hund offenbar dazu, auf den Kunden loszugehen. Der Kunde ließ nunmehr seinen Einkaufswagen stehen und flüchtete in den Supermarkt, dessen Besitzer die Tür verschloss. Der 27-Jährige bediente sich daraufhin an den Fleisch-Einkäufen des Kunden, steckte die Ware in eine Tasche und entfernte sich.

Die inzwischen hinzugerufenen Polizeikräfte stellten den Mann mit seinem Hund an einer Bushaltestelle unweit der Ludwig-Börne-Straße fest. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der 27-Jährige ein größeres Messer verdeckt in der Hand hielt. Der Hund agierte auch den Polizisten gegenüber aggressiv. Der 27-Jährige kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach und machte keine Anstalten zur Kooperation. Erst mit der Hinzuziehung zahlreicher weiterer Polizeikräfte, darunter den Diensthundeführern der Polizei Bremerhaven, konnten in einem günstigen Moment der Hund gesichert und der 27-Jährige entwaffnet und festgenommen werden. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt, sodass er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verblieb er unter Aufsicht. Der Hund wurde als Tatmittel beschlagnahmt und vorübergehend im Tierheim untergebracht. Die Einsatzkräfte blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen schweren Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 27-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell