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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl während Gartenarbeit - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Während eine 90-jährige Bremerhavenerin am Dienstag, den 19. Mai, gegen 15 Uhr Gartenarbeiten in ihrem Vorgarten verrichtete, kam es zu einem Diebstahl aus ihrem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte eine bislang unbekannte Person die Situation aus, dass die Tür in den Garten nicht verschlossen war, und schlich sich unbemerkt auf das Grundstück der Seniorin an der Straße Steinacker. Von dort gelangte der Täter offenbar durch eine geöffnete Terrassentür in das Haus. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte mehrere Schränke und Räume.

Die Bewohnerin sowie eine Zeugin bemerkten den Mann schließlich im Haus. Daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Ob und was genau entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Dienstagmittag im Bereich Steinacker in Bremerhaven-Wulsdorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

Achten Sie stets darauf, dass Türen und Fenster geschlossen und verschlossen sind - auch wenn Sie nur kurz im Garten arbeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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