Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer offenbar abgelenkt: Ampelmast an der Grimsbystraße kippt nach Kollision um

Bremerhaven (ots)

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 20. Mai, gegen 18 Uhr auf der Grimsbystraße in Bremerhaven. Ein mit vier Personen besetzter VW-Bus war stadteinwärts unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel dem 27 Jahre alten Fahrer eine Flasche herunter, sodass er abgelenkt wurde. Infolgedessen kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Mast fiel um und blieb beschädigt unter dem ebenfalls stark beschädigten VW-Bus liegen. Die Insassen blieben unverletzt, auch die Airbags lösten nicht aus. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 45.000 Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Ablenkung im Fahrzeug: Auch wenn der Griff zum Radio, ans Handy - oder in diesem Fall zur heruntergefallenen Flasche - nur kurz ist, ist er gefährlich. Schaut die fahrende Person bei Tempo 100 nur eine Sekunde auf das Smartphone oder das Radio, bedeutet das eine Blindfahrt von 28 Metern. Nur für drei Sekunden im Stadtverkehr das Navi angestellt, sind bei 50 Kilometern pro Stunde auch schon mehr als 40 Meter Fahrt, bei der Gefahr an jeder Ecke lauern kann. Die Gefahr durch Ablenkung wird unterschätzt. Die Unfallzahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass Ablenkung im Jahr 2024 in 8.722 Fällen zu einem Unfall mit Personenschaden führte. In 1.041 Fällen wurden dabei elektronische Geräte genutzt. Insgesamt wurden 106 Menschen bei Ablenkungsunfällen getötet.

- Viele Ablenkungsunfälle werden durch scheinbar harmlose Handlungen ausgelöst. Dazu gehören zum Beispiel das Einstellen der Innen- und Außenspiegel sowie die richtige Sitzposition. All dies sollte vor Fahrtantritt erledigt werden. Gleiches gilt für das Anlegen des Sicherheitsgurtes.

- Geben Sie vor Fahrtantritt Ihre Tagesroute mit allen Zwischenzielen in das Navigationssystem ein. Hinweis: Das Bedienen von Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten während der Fahrt ist verboten, da es nachweislich vom Verkehrsgeschehen ablenkt.

- Während der Fahrt keine heruntergefallenen Gegenstände aufheben.

- Kuscheltiere und Trinkflaschen von Kindern sollten so verstaut werden, dass sie nicht im Auto herumfliegen können. Üben Sie spielerisch, das Kuscheltier anzuschnallen, damit ihr Kind schon früh die Sicherheitsregeln im Auto lernt.

- Nehmen Sie sich die Zeit für eine Fahrpause, wenn Sie mit Ihrer oder Ihrem Beifahrenden wichtige Dinge besprechen möchten oder Anrufe erledigen wollen. Auch das Telefonieren mit Freisprechanlage lenkt ab. Das gilt besonders für emotionale Themen.

- Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus oder ganz aus, damit es Sie nicht ablenkt.

- Bitten Sie gegebenenfalls Ihre Beifahrenden, Aktivitäten wie lautes Telefonieren zu unterlassen, die Sie vom Fahren ablenken könnten.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.runter-vom-gas.de

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