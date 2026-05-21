Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegale Ölentsorgung in Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Mittwoch, 20. Mai, zu einem mutmaßlichen Umweltdelikt in Bremerhaven-Wulsdorf gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen entsorgten bislang unbekannte Täter vier Kanister, zum Teil noch mit Flüssigkeit gefüllt, hinter einem Verbrauchermarkt an der Weserstraße. Ein Teil der Flüssigkeit wurde in einen Sickerschacht für Regenwasser gekippt. Auf einem Privatgelände wurde darüber hinaus ein Container mit der Flüssigkeit bestrichen und zudem weitere Mengen ausgeschüttet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Substanz offenbar um Altöl handelt.

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die zu dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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