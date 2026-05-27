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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisster 64-Jähriger aus Bremerhaven wohlbehalten angetroffen

Bremerhaven (ots)

Gute Nachrichten aus Bremerhaven: Der vermisste 64-Jährige, zuletzt gesehen am Ameos-Hospital am Bürgerpark, wurde wohlbehalten gefunden.

Die Fahndung ist beendet, alle Suchaufrufe zurückgenommen. Wir bitten darum, das Bild und die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten.

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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