Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flucht vor der Polizei: Rücksichtsloser Motorradfahrer rast durch Bremerhaven-Mitte und -Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Grob verkehrswidrig hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag, 28. Mai, durch Bremerhaven bewegt. Er flüchtete vor der Polizei und fuhr dabei auch über rote Ampeln. Die Polizei ermittelt.

Der Motorradfahrer mit seiner weißen Maschine fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 16.40 Uhr im Bereich Columbusstraße/Keilstraße auf, weil er dort beim Warten an einer Ampel unnötig Lärm durch Betätigen des Gasgriffs verursachte. Die Beamten entschlossen sich zur Verkehrskontrolle. Der Motorradfahrer hatte inzwischen Grünlicht und befuhr in rasanter Weise die Columbusstraße in südlicher Richtung. Hierbei vollzog er diverse Spurwechsel, um andere Fahrzeuge zu überholen.

Der Streifenwagen folgte nun mit Blaulicht und Martinshorn und erreichte das Motorrad an der Kreuzung zur Van-Ronzelen-Straße. Als der Zweiradfahrer dies bemerkte, gab er Gas, fuhr über die rote Ampel in Richtung Kennedybrücke und dann mit hoher Geschwindigkeit weiter nach Geestemünde davon. Dafür nutzte er unter anderem auch die Fahrradspuren. Der Streifenwagen verfolgte den Flüchtenden über den Elbinger Platz, die Georg-, die Grashoff- und die Weißenburger Straße bis zur Johannesstraße. Dort hatte sich der Motorradfahrer zwischen parkenden Autos versteckt. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, raste dieser plötzlich wieder los und entkam über den Gehweg der Alfred-Balzer-Straße in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen blieb erfolglos.

Die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsstraftat laufen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen. Sofern es Verkehrsteilnehmer gibt, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden diese ebenfalls gebeten, sich zu melden.

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