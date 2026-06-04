Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchversuch: Unbekannte Täter wollen in Imbiss eindringen und stehlen Waren aus Schrank

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl im Stadtsüden und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 2. Juni, auf Mittwoch, 3. Juni, versucht, einen Imbissstand vor einem Baumarkt an der Straße Seeborg aufzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Außenfassade des Standes. Aus einem neben der Imbisshütte befindlichen Lagerschrank entwendeten sie daraufhin Waren im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

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