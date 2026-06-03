Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Auto: Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Verletzt ins Krankenhaus kam am Mittwochvormittag, 3. Juni, ein E-Scooter-Fahrer in Bremerhaven-Lehe. Er war gegen 10.30 Uhr mit einem Pkw kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige auf einem E-Scooter den nördlichen Gehweg der Rickmersstraße in Richtung Hafenstraße. An der Einmündung zur Potsdamer Straße prallte er gegen einen Hyundai, dessen 36-jähriger Fahrer gerade in die Rickmersstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision verletzte sich der E-Scooter-Fahrer. Ein Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven übernahm die medizinische Erstversorgung und brachte den 28-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei Bremerhaven nahm den Verkehrsunfall auf. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 2200 Euro geschätzt.

Hierzu der Hinweis: Für die Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Scootern gibt es klare Regeln. So müssen E-Scooter beispielsweise den Radweg oder Radfahrstreifen nutzen. Sofern nicht vorhanden, wird auf der Straße gefahren. Gehwege und Fußgängerzonen dürfen nicht befahren werden. Es ist ebenfalls verboten, zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren. Beim Abbiegen sind, wie beim Fahrradfahren, Handzeichen zu geben oder ggf. vorhandene Blinker zu nutzen.

Weitere Informationen zu den Vorschriften bei der E-Scooter-Benutzung finden Sie hier: https://polizei.bremerhaven.de/blog-leser/fahrspass-auf-zwei-raedern-regeln-muessen-beachtet-werden-polizei-gibt-hinweise-zum-thema-e-scooter.html

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell