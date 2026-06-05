Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßliche Ladendiebe auf der Flucht gestellt

Bremerhaven (ots)

Einer Zivilstreife der Bremerhavener Polizei fiel am Donnerstagabend, 4. Juni, gegen 21.30 Uhr im Stadtsüden ein Fahrzeug auf, dessen Insassen sich verdächtig verhielten. Auf einem Supermarktparkplatz stiegen nacheinander vier Personen in einen Pkw, die mitgeführte Gegenstände offenbar verdeckt transportieren wollten. Danach fuhr der Wagen mit quietschenden Reifen los.

Auf der Weserstraße, kurz hinter der Einmündung der Straße Bohmsiel, hielt der Mercedes mit den vier Männern an, weil ein Fahrzeuginsasse hier offenbar abgelegte Taschen einsammeln wollte. Die Polizeibeamten entschlossen sich zur Kontrolle und stellten ihr Auto vor dem Pkw der Verdächtigen auf der Straße ab. Als die Polizisten ausgestiegen waren und sich zu erkennen gaben, ignorierte der Fahrer trotz eindeutiger Ansprache die Kontrollsituation. Er fuhr auf einen der Beamten zu, sodass dieser zur Seite ausweichen musste, und flüchtete mit hohem Tempo in stadtauswärtiger Richtung.

Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und riefen Verstärkungskräfte hinzu. Der flüchtende Mercedes befuhr die Weserstraße in Richtung Süden und bog dann in Richtung Lanhausen auf die Landesstraße 121 ab. Im Bereich der Abzweigung An der Balge in Richtung Fleeste kam der Fahrer des flüchtenden Wagens mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die vier Personen stiegen aus und liefen zu Fuß vor der Polizei weg. Mithilfe von kurz darauf eingetroffenen Unterstützungskräften, darunter Diensthundeführer der Polizei Bremerhaven und Einsatzkräfte der Polizei Niedersachsen, wurden drei der vier Personen im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen. Der vierte Mann wurde im Rahmen der Fahndung bislang nicht gefunden.

Die Beamten beschlagnahmten den verunfallten Wagen und ließen ihn abtransportieren. Die drei Verdächtigen im Alter von 34, 45 und 51 Jahren wurden ins Polizeigewahrsam nach Bremerhaven gebracht. Weitere polizeiliche Maßnahmen schlossen sich an. Bei zwei der Männer fiel ein Drogen-Schnelltest positiv auf Kokain und Opiate aus, der dritte hatte laut Atemalkoholtest Alkohol konsumiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete entsprechende Blutproben an. Der festgenommene 45-Jährige hatte zudem einen offenen Haftbefehl.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen illegaler Straßenrennen, Straßenverkehrsgefährdung wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Außerdem gibt es Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Diebstähle.

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