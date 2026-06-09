Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auseinandersetzung im Bürgerpark: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nach Erkenntnissen der Polizei am späten Sonntagabend, 7. Juni, im Eingangsbereich des Bürgerparks in Bremerhaven-Geestemünde. Ungefähr zwischen 22.00 und 22.30 Uhr gab es den Konflikt, bei dem ein 42-Jähriger von bislang unbekannten Tätern schwer verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hierbei ist insbesondere die Aussage eines Radfahrers wichtig, der sich zum besagten Zeitpunkt im Bereich des säulenförmigen Brunnens am Park-Eingang Bismarckstraße aufgehalten haben soll. Dieser Radfahrer, aber auch andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

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