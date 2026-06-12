Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen Auto

Bremerhaven (ots)

Ein 28-jähriger Mann bekam am gestrigen Abend, 11. Juni, in Bremerhaven-Mitte einen Schreck: Nachdem er sich mit einem Freund getroffen hatte, konnte er sein Auto nicht wiederfinden. Gegen 21 Uhr hatte der Mann seinen weißen Opel Astra Kombi auf dem Parkplatz am Max-Eyth-Platz abgestellt. Als er gegen 22.45 Uhr nach Hause fahren wollte, war der Pkw verschwunden. Eine Nachschau in den umliegenden Straßen blieb erfolglos, woraufhin der Mann die Polizei verständigte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßlich gestohlene Opel Astra bislang nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell