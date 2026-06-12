PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen Auto

Bremerhaven (ots)

Ein 28-jähriger Mann bekam am gestrigen Abend, 11. Juni, in Bremerhaven-Mitte einen Schreck: Nachdem er sich mit einem Freund getroffen hatte, konnte er sein Auto nicht wiederfinden. Gegen 21 Uhr hatte der Mann seinen weißen Opel Astra Kombi auf dem Parkplatz am Max-Eyth-Platz abgestellt. Als er gegen 22.45 Uhr nach Hause fahren wollte, war der Pkw verschwunden. Eine Nachschau in den umliegenden Straßen blieb erfolglos, woraufhin der Mann die Polizei verständigte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßlich gestohlene Opel Astra bislang nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 14:15

    POL-Bremerhaven: Nach Raub in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Ein schwerer Raub hat sich am gestrigen Mittwochmittag, 10. Juni, in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Leherheide ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 13 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses am Mecklenburger Weg. Die Bewohnerin erwartete den Postboten und öffnete die Tür. Doch anstelle des Postboten stand ihr ein vermummter Mann gegenüber, ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 15:30

    POL-Bremerhaven: Einsatz von Feuerwehr, BEG und Polizei - Entenküken aus Kanal gerettet

    Bremerhaven (ots) - Die Feuerwehr Bremerhaven, die Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) sowie die Polizei Bremerhaven waren am heutigen Mittwochmittag, 10. Juni, gemeinsam bei einer Tierrettung im Stadtteil Mitte im Einsatz. Passanten hatten der Feuerwehr Entenküken gemeldet, die in der Bürgermeister-Smidt-Straße Höhe Martin-Donandt-Platz in einen ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 12:00

    POL-Bremerhaven: Jugendlicher Ladendieb randaliert

    Bremerhaven (ots) - Ein 16-jähriger Jugendlicher musste am Montagvormittag, 9. Juni, in Bremerhaven-Lehe von mehreren Mitarbeitern eines Supermarktes festgehalten werden, nachdem er bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt worden war. Gegen 10.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv über die Überwachungskameras des Marktes an der Hafenstraße einen Jugendlichen, der eine Packung Sushi unter seinem Pullover ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren