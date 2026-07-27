Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Raub, Unfall, Sachbeschädigung an Kirche, E-Bike gestohlen und Mann nach Rettung aus Breitenauer See gestorben

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Pkw ausgebrannt

Am Freitagnachmittag brannte ein Pkw an der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach vollständig aus. Kurz vor 15 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem BMW von Untergruppenbach in Richtung Heilbronn unterwegs, als auf Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 2155 Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeugs aufstieg. Kurz darauf konnte der Mann auch Flammen im vorderen Bereich seines Pkws feststellen, weshalb er an den Straßenrand fuhr, das Auto abstellte und ausstieg. Im weiteren Verlauf geriet der BMW in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die L1111 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Heilbronn: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Nach einem Raubdelikt am Samstagnachmittag in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15:45 Uhr soll ein bisher Unbekannter in einem Spielcasino in der Wilhelmstraße einen 21-Jährigen bedroht und Bargeld von ihm gefordert haben. Nachdem ihm mehrere Geldscheine ausgehändigt wurden, verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Güglingen: Flächenbrand und Stromausfall wegen technischem Defekt

Nach einem Flächenbrand in Güglingen waren am Samstagnachmittag mehrere Ortschaften ohne Strom. Gegen 14:25 Uhr geriet eine circa 50 qm große Fläche eines Feldes im Gewann Warnnagel, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines Strommasten und damit verbundenem Funkenflug, in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Aufgrund des Defekts am Strommast waren die Ortschaften Güglingen, Pfaffenhofen, Weiler, Ochsenburg und Teile von Zaberfeld zeitweise ohne Strom.

Heilbronn: Zu schnell unterwegs und von Fahrbahn abgekommen - Zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Heilbronn am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Personen verletzt. Gegen 0:45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW die Weipertstraße und wollte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Fügerstraße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr eine Fußgängerampel und prallte abschließend mit seinem BMW gegen eine Betonerhöhung am Fahrbahnrand. Eine 23-jährige Fußgängerin konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung nach hinten vermeiden. Ein weiterer 25-jähriger Fußgänger wurde vermutlich von dem Pkw leicht touchiert, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde, genauso wie der 17-Jährige Beifahrer im BMW, zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Brackenheim-Stockheim: Sachbeschädigung an Kirche - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in Brackenheim-Stockheim ein Kirchengebäude sowie mehrere Blumenbeete auf dem Grundstück der Kirche. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und 8:30 Uhr am nächsten Morgen ritzten der oder die Täter mit einem unbekannten Werkzeug mehrere Buchstaben und Zahlen in die Eingangstür der Kirche in der Kirchgasse. Außerdem wurden Blumen aus den Beeten gerissen und auf dem Boden verteilt. An einer weiteren Tür zündelten die Täter an einer Steele und ritzten auch hier eine Zahl ein. In der angrenzenden Grotte wurden ebenfalls die Blumen aus den Kübeln gerissen. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Am Sonntagnachmittag verursachte eine nicht vollständig ausgedrückte Zigarette einen Brand auf einem Balkon. Gegen 14:15 Uhr bemerkte ein 41-Jähriger die Flammen auf seinem Balkon und löschte diese umgehend mit einem Feuerlöscher. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr zwar alarmiert, musste aber nicht mehr löschen. Vermutlich hatte eine Windböe den Glasaschenbecher auf dem Balkon umgeworfen und die darin befindliche Glut hatte ein Sofa in Brand gesteckt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Obersulm: Mann nach Rettung aus See verstorben

Am Freitagnachmittag wurde ein Mann aus dem Breitenauer See gerettet und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Gegen 16:40 Uhr war der 29-Jährige aus unbekannter Ursache im Nichtschwimmerbereich in Not geraten und von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen. Die umgehend eingeleiteten Wiederbelebungsversuche von mehreren Ersthelfern sowie im Anschluss von den eintreffenden Rettungskräften blieben erfolglos. Der Mann verstarb im Krankenhaus.

Heilbronn-Klingenberg: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend entwendete eine unbekannte Person ein E-Bike in Klingenberg. Der 37-jährige Besitzer des Zweirads der Marke "Centurio", Model "Backfire" in der Farbe grau, hatte dieses gegen 17:10 Uhr am Sportplatz in der Straße "Lange Wiesen", mit einem Fahrradschloss am dortigen Fahrradständer gesichert, abgestellt. Als er gegen 21:30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war dieses samt Schloss verschwunden. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Sportplatz in Klingenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

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