Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Dieb auf frischer Tat geschnappt, Einbruch und Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Osterburken: Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat erwischt

Am frühen Sonntagmorgen konnte ein Dieb in Osterburken kurz nach der Tat festgenommen werden. Der 41-Jährige hatte sich gegen 1:45 Uhr an einem geparkten Fahrzeug in der Carl-Orff-Straße zu schaffen gemacht. Er öffnete die vermutlich unverschlossene Beifahrertüre und durchwühlte das Innere. Der Eigentümer konnte das Geschehen auf der Überwachungskamera beobachten und informierte die Polizei. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte den 41-Jährigen in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Aus dem Fahrzeug hatte er augenscheinlich nichts entwendet. Im Anschluss wurde das Zimmer des Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnten Gegenstände aufgefunden werden, die den Mann vermutlich in Zusammenhang mit weiteren Diebstahlsdelikten bringen. Sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Buchen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Freitagabend verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Buchen. Zwischen 18:30 Uhr und 21:10 Uhr öffnete der Täter gewaltsam mehrere Türen des Gebäudes in der Vorstadtstraße und gelangte so ins Innere der Wohnung. Anschließend wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Vorstadtstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Mudau: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Mudau, zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Renault die Kreisstraße 3922 in Richtung Balsbach. In einer Linkskurve kamen ihm mehrere Motorradfahrer entgegen. Ein 72-jähriger Biker lenkte nach der Rechtskurve geradeaus, statt dem weiteren Kurvenverlauf zu folgen und geriet mit seiner Honda in die Fahrbahnmitte. Der Renault-Fahrer versuchte noch durch ein Lenkmanöver in den Grünstreifen sowie einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 7.500 Euro.

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