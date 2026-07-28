Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kupferkabel gestohlen, Sachbeschädigung, Unfall und Brand

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bisher Unbekannter entwendete am frühen Samstagmorgen ein oberirdisch verlegtes Kupferkabel in Gemmingen. Gegen 2:40 Uhr näherte sich der Mann der Baustelle in der Straße "Obere Losterbach", trennte das Kabel mit einem Bolzenschneider ab und nahm es mit. Insgesamt wurden 85 Meter Kabel im Wert von circa 3.500 Euro gestohlen. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Straße "Obere Losterbach" verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Sachbeschädigung durch Silvesterböller

Am Montagabend, gegen 23:20 Uhr, meldeten mehrere Bewohner der Großgartacher Straße in Heilbronn-Böckingen einen lauten Knall, gefolgt von klirrendem Glas. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine unbekannte Person wohl eine Silvesterrakete gezündet hatte und durch die Druckwelle die Oberfenster eines Massagestudios beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, welche den Böller oder die Rakete zündete, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Schwaigern: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag bei Schwaigern. Gegen 11:20 Uhr war ein 80-Jähriger mit seinem Ford auf der Schwaigerner Straße von Neipperg kommend in Richtung Schwaigern unterwegs. Als er die Einmündung in Richtung Nordheim passierte, bog aus dieser ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes nach links auf die Schwaigerner Straße ein. Hierbei übersah der Mercedes-Fahrer vermutlich den vorfahrtsberechtigten Ford und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer sowie die 80-jährige Beifahrerin im Ford wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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