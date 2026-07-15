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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: "Coffee with a Cop": Polizei lädt zum Austausch bei Kaffee ein - Innenminister Herbert Reul kommt nach Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, den 21. Juli, macht das Format "Coffee with a Cop" Station in Euskirchen. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr steht ein historischer Kaffeebus vor dem Veybach-Center in der Veybachstraße und lädt Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Euskirchen zu einer kostenlosen Kaffeespezialität ein. Neben Kaffee werden auch weitere Getränke wie Kakao und Tee angeboten. Für Kinder steht ebenfalls eine Alternative bereit. Ziel der Veranstaltung ist es, den direkten und unkomplizierten Austausch zwischen Bevölkerung und Polizei zu fördern. Polizeibeschäftigte aus unterschiedlichen Fachbereichen stehen vor Ort für Gespräche zur Verfügung. Dabei können Fragen zur polizeilichen Arbeit gestellt, Hinweise gegeben oder persönliche Anliegen in entspannter Atmosphäre besprochen werden - unabhängig davon, ob es um konkrete Sorgen oder allgemeine Themen geht. Ein besonderer Gast wird an diesem Tag ebenfalls erwartet: Innenminister Herbert Reul wird in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Aktion besuchen und sich Zeit für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie den anwesenden Polizeibeamten nehmen. Das Konzept "Coffee with a Cop" stammt ursprünglich aus den USA und wurde dort bereits 2011 eingeführt. Inzwischen wird das Format auch in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des NRW-Innenministeriums an verschiedenen Standorten durchgeführt, um die Bürgernähe der Polizei weiter zu stärken. Medienvertreter sind hiermit eingeladen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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