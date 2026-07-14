Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt

Kall (ots)

Am Sonntag, den 12. Juli, gegen 19.22 Uhr, stellten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt im Einmündungsbereich der Landstraße 206/Kreuzstraße 32 bei Kall-Dottel ein verunfalltes Krad fest, das im angrenzenden Graben lag. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Heinsberg als Teil einer Motorradgruppe die L206 aus Richtung Nettersheim kommend in Fahrtrichtung Kall. Im Bereich einer Linkskurve geriet der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der 67-Jährige sowie seine 36-jährige Sozia aus dem Kreis Erkelenz wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Personen wurden durch mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

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