Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Verkehrsinsel

Euskirchen (ots)

Am Samstag (11. Juli) gegen 18.55 Uhr kam es auf der Landstraße 178 bei Euskirchen-Wißkirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die L 178 aus Richtung Zülpich-Enzen kommend in Fahrtrichtung Wißkirchen. Kurz vor dem Kreisverkehr zwischen Enzen und Euskirchen-Wißkirchen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Verkehrsinsel. Durch die entstandenen Schäden war der Pkw nicht mehr fahrbereit und kam im Kreisverkehr zum Stillstand. Anschließend entfernten sich der Fahrer sowie ein Beifahrer von der Unfallstelle. Zeugen hatten zuvor einen lauten Knall wahrgenommen und zwei etwa 25 Jahre alte männliche Personen beobachtet, die aus dem Fahrzeug stiegen. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt einen 24-jährigen Mann aus Euskirchen an. Da der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Halteranschrift verlief ohne Ergebnis. Weitere Personen wurden dort nicht angetroffen. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Identität der zweiten Person, zur Unfallursache und zum Fahrzeugführer dauern an. Es wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

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