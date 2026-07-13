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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Motorradunfälle

Hellenthal (ots)

Am Wochenende kam es auf der Bundesstraße 265 im Bereich des Hollerather Bergs zu zwei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. Am Samstag (11. Juli) gegen 12.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis die B 265 aus Richtung Hellenthal kommend in Fahrtrichtung Hellenthal-Hollerath. Trotz Überholverbot überholte der Motorradfahrer den Pkw von einem 38-jährigen Mann aus Köln. Dabei touchierte er die hintere linke Fahrzeugseite des Pkw, stürzte und rutschte anschließend in einen entgegenkommenden Lastkraftwagen eines 43-jährigen Fahrers aus Rheinland-Pfalz. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag (12. Juli) gegen 16.12 Uhr ereignete sich ein weiterer Motorradunfall auf der B 265. Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus dem Ruhrgebiet befuhr die Strecke von Hellenthal kommend in Fahrtrichtung Hollerath. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Kraftrad, stürzte und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Mechernich gebracht.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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