Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Katze sorgt für Schreck am Steuer

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (12. Juli) gegen 6.14 Uhr kam es auf der Brüsseler Straße zwischen Zülpich-Geich und Nideggen-Embken zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Zülpich befuhr die Brüsseler Straße aus Richtung Zülpich-Geich kommend in Fahrtrichtung Nideggen-Embken. Nach eigenen Angaben transportierte der Mann eine Fundkatze in einer Transportbox auf der Rückbank seines Fahrzeugs zu einem Tierheim. Während der Fahrt sprang die Katze aus der Box und kletterte in den vorderen Bereich des Fahrzeugs. Der Fahrer erschrak und verriss daraufhin das Lenkrad. Dadurch kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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