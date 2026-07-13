PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Katze sorgt für Schreck am Steuer

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (12. Juli) gegen 6.14 Uhr kam es auf der Brüsseler Straße zwischen Zülpich-Geich und Nideggen-Embken zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Zülpich befuhr die Brüsseler Straße aus Richtung Zülpich-Geich kommend in Fahrtrichtung Nideggen-Embken. Nach eigenen Angaben transportierte der Mann eine Fundkatze in einer Transportbox auf der Rückbank seines Fahrzeugs zu einem Tierheim. Während der Fahrt sprang die Katze aus der Box und kletterte in den vorderen Bereich des Fahrzeugs. Der Fahrer erschrak und verriss daraufhin das Lenkrad. Dadurch kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 09:04

    POL-EU: Heuballen von Anhänger gefallen, Straße vollgesperrt

    Weilerswist-Lommersum (ots) - Am Abend des 11.07.2026 gegen 23:11 Uhr meldete ein Autofahrer Heuballen auf der L181 von Lommersum in Fahrtrichtung Niederberg, kurz vor der Brücke über die Autobahn. Vor Ort konnten Polizei und Feuerwehr eine Vielzahl von Heuballen feststellen. Ein Landwirt hatte dort einen großen Teil seiner Ladung verloren. Die L181 musste für die Aufräumarbeiten über eine halbe Stunde komplett ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 08:59

    POL-EU: Person möchte die Notaufnahme nicht verlassen, hat einen Haftbefehl, Festnahme

    Euskirchen (ots) - Am Abend des 11.07.2026 gegen 21:15 Uhr wollte eine Person nach erfolgter Behandlung die Notaufnahme des Krankenhauses in Euskirchen nicht verlassen und störte den dortigen Betrieb. Die hinzugerufenen Polizisten, die den Mann aus dem Krankenhaus hinausbegleiten wollten, staunten nicht schlecht. Ein durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren