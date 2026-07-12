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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heuballen von Anhänger gefallen, Straße vollgesperrt

Weilerswist-Lommersum (ots)

Am Abend des 11.07.2026 gegen 23:11 Uhr meldete ein Autofahrer Heuballen auf der L181 von Lommersum in Fahrtrichtung Niederberg, kurz vor der Brücke über die Autobahn. Vor Ort konnten Polizei und Feuerwehr eine Vielzahl von Heuballen feststellen. Ein Landwirt hatte dort einen großen Teil seiner Ladung verloren.

Die L181 musste für die Aufräumarbeiten über eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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