Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Person möchte die Notaufnahme nicht verlassen, hat einen Haftbefehl, Festnahme

Euskirchen (ots)

Am Abend des 11.07.2026 gegen 21:15 Uhr wollte eine Person nach erfolgter Behandlung die Notaufnahme des Krankenhauses in Euskirchen nicht verlassen und störte den dortigen Betrieb.

Die hinzugerufenen Polizisten, die den Mann aus dem Krankenhaus hinausbegleiten wollten, staunten nicht schlecht. Ein durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Bei einer Personalien Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Person wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt.

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