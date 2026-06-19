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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mit Stuhl auf Mercedes eingeschlagen und geflüchtet: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Randalierer festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Randalierer am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel-Mitte verursacht, als er mit einem Stuhl auf ein geparktes Auto einschlug. Nachdem er daraufhin zunächst vom Tatort geflüchtet war, konnte eine Streife des Polizeireviers Mitte den mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden 25-Jährigen wenig später festnehmen. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten.

Laut mehreren Zeugen hatte der Mann gegen 14:35 Uhr in der Unteren Königsstraße vor einer Bäckerei gesessen, als er unvermittelt und scheinbar grundlos den Stuhl nahm und damit mehrfach auf die Frontscheibe eines geparkten Mercedes-Cabriolets schlug, bevor er die Flucht in Richtung Martinsplatz ergriff. Dank der von den Zeugen durchgegebenen Personenbeschreibung und Fluchtrichtung konnten die Beamten den in Kassel wohnenden 25-Jährigen wenig später im Bereich der Innenstadt festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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