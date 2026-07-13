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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Geschäft - Sammelkarten gestohlen

Weilerswist (ots)

In der Nacht zu Montag (13. Juli) gegen 1.40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Dauner Straße in Weilerswist ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe des Geschäfts ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend räumten sie mehrere Regale mit Sammelkarten leer und entwendeten zudem Displays von der Verkaufstheke. Der entstandene Schaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Nach der Tat flüchteten die beiden unbekannten Männer zu Fuß über die eingeschlagene Tür in Richtung Bahnhof Derkum. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Unbekannter

   -	männlich -	helle Kapuzenjacke -	kräftigere Statur -	schwarze 
Jogginghose -	schwarze Schuhe -	Kappe -	Bauchtasche

2. Unbekannter

   -	männlich -	dunkler Pullover -	dunkle Hose -	Rucksack

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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