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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW

Polch (ots)

Am Montag, den 08.06.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in der Klöppelstraße in 56751 Polch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem PKW-Fahrer. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr das 12-jährige Kind entgegen der Einbahnstraße in den Kreuzungsbereich Kirchstraße/Klöppelstraße/Gartenstraße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz durchgeführter Vollbremsung konnte der PKW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde das 12-Jährige Kind verletzt und im Anschluss mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Mayen
Schumacher, POK
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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