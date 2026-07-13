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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer mit 3,52 Promille gestürzt

Zülpich (ots)

Am Freitag (10. Juli) gegen 21.15 Uhr kam es auf der Martinstraße in Zülpich zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Ein 60-jähriger Mann aus Zülpich querte mit seinem Fahrrad die Martinstraße und stürzte dabei zu Boden. Beim Versuch, mehrfach wieder aufzustehen, stürzte der Mann erneut. Zeugen verhinderten eine weitere Fahrt des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,52 Promille. Der Fahrradfahrer wurde aufgrund der Verletzungen, die er sich bei den Stürzen zugezogen hatte, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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