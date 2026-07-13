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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einsatz am Rathaus in Blankenheim erfolgreich beendet

Blankenheim (ots)

Am heutigen Montag (13.07.) erhielt die Polizei Euskirchen gegen 11 Uhr Kenntnis davon, dass sich eine Frau aus der Gemeinde Dahlem in einem psychischen Ausnahmezustand an einem Fenster des Rathauses in Blankenheim aufhielt und damit drohte, aus diesem zu springen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie eine Verhandlungsgruppe der Polizei waren im Einsatz.

Der Einsatz konnte gegen 16.15 Uhr erfolgreich beendet werden. Die Frau blieb unverletzt und wurde zur weiteren Betreuung in eine Klinik eingewiesen.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Die Ahrstraße im Bereich des Rathauses war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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