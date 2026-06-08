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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260608.1 Kiel: "Sicher in den Urlaub" - Polizei führt Veranstaltung durch

Kiel / Kreis Plön (ots)

Am kommenden Samstag, 13. Juni 26, findet in Kiel eine Sicherheits- und Präventionsveranstaltung unter dem Motto "Sicher in den Urlaub" statt.

Von 10 Uhr bis 14 Uhr stehen Beamtinnen und Beamte des Polizeibezirksreviers und des Sachgebiets Prävention der Polizeidirektion Kiel gemeinsam mit Akteuren des TÜV Nord und des ADAC auf dem Gelände des TÜV (Segeberger Landstraße 2c, 24145 Kiel) für entsprechende Themen und Fragen zur Verfügung.

Am Aktionstag können Interessierte ohne Voranmeldung an der Veranstaltung teilnehmen. Vor Ort werden nützliche Tipps und Hinweise für anstehende Urlaubsreisen, insbesondere mit Wohnmobilen und Wohnwagengespannen gegeben. Dazu gehören unter anderem die Beratung zur korrekten Ladungssicherung, Informationen zum Umgang mit Gasflaschen sowie deren Prüfung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das eigene Fahrzeuggewicht und die richtige Gewichtsverteilung auf polizeilichen Radlastwagen feststellen zu lassen.

Ziel der Veranstaltung ist neben der Sensibilisierung, präventiv auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen, bevor es zu Beginn der Reisesaison zu Zwischenfällen kommt. Durch das breite Angebot an Fachwissen und praktischer Unterstützung möchte die Polizei gemeinsam mit ihren Partnern zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme an der Veranstaltung.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zu einer Berichterstattung eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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